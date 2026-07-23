Gabriel India öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gabriel India hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 6,06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gabriel India 4,31 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Gabriel India 14,26 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at