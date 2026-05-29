Gabriel India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gabriel India lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Gabriel India ein EPS von 4,48 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 12,10 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gabriel India 10,73 Milliarden INR umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 17,55 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 17,05 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 46,67 Milliarden INR, während im Vorjahr 40,62 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at