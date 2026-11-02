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02.11.2026 06:31:29
Gabriel India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Gabriel India hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Gabriel India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,80 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,81 INR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,80 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,08 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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