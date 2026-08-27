Gabriel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gabriel hat am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Gabriel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 11,90 DKK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 13,80 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Gabriel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 133,0 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 128,6 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at