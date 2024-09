Gabriele La Monica: «Andrea Orcel wird es schaffen»

Die Deutschen, und teilweise auch die Franzosen, seien es sich gewohnt, Italien als eine Art Discounter zu betrachten, in dem sie interessante Marken zu niedrigen Preisen kaufen können. Spätestens mit dem jüngsten Vorstoss der italienischen Grossbank Unicredit in Deutschland hätten sich die Dinge aber geändert, sagt der Finanzjournalist Gabriele La Monica in einem Interview mit finews.ch. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch