Gafisa: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gafisa hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gafisa 0,060 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 50,99 Prozent auf 19,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,8 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at