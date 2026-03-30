Gafisa SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gafisa SA stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -59,89 BRL je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gafisa SA ein EPS von 1,18 BRL in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 109,7 Millionen BRL – eine Minderung von 69,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 359,6 Millionen BRL eingefahren.

Gafisa SA vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 67,890 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,740 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Gafisa SA im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 38,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 619,69 Millionen BRL im Vergleich zu 1,01 Milliarden BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at