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18.05.2026 06:31:29
Gafisa SA präsentierte Quartalsergebnisse
Gafisa SA äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Gafisa SA vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,04 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,58 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 99,9 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 226,8 Millionen BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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