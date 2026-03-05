05.03.2026 06:31:28

Gaia A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gaia A hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,38 Prozent auf 25,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,180 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gaia A -0,220 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 98,95 Millionen USD – ein Plus von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Gaia A 90,36 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

