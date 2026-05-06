Gaia A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Gaia A lud am 04.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gaia A 24,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 23,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at