Gaia A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gaia A gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at