Gaia A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gaia A hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,81 Prozent auf 22,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at