Gaia A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gaia A lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,05 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,050 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Gaia A 25,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at