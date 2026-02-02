GAIL (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GAIL (India) hat am 31.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 2,67 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GAIL (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,21 INR in den Büchern gestanden.

GAIL (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,73 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 368,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at