02.02.2026 06:31:29
GAIL (India): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GAIL (India) hat am 31.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 2,67 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GAIL (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,21 INR in den Büchern gestanden.
GAIL (India) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 351,73 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 368,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
