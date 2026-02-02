|
GAIL (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
GAIL (India) präsentierte in der am 31.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GAIL (India) ein EPS von 0,440 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,95 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
