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03.08.2026 06:31:29
GAIL (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
GAIL (India) hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GAIL (India) 0,250 USD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat GAIL (India) mit einem Umsatz von insgesamt 4,35 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,45 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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