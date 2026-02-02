GAIL (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GAIL (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,36 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,95 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at