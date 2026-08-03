GAIL (India) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GAIL (India) lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte GAIL (India) 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,35 Milliarden USD – ein Plus von 5,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GAIL (India) 4,13 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at