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03.08.2026 06:31:29
GAIL (India): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
GAIL (India) hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es stand ein EPS von 7,10 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GAIL (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,60 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 411,98 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 353,11 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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