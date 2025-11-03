|
03.11.2025 06:31:29
GAIL (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GAIL (India) hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 3,00 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GAIL (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,10 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat GAIL (India) im vergangenen Quartal 355,37 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GAIL (India) 338,89 Milliarden INR umsetzen können.
