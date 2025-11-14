Gain Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Gain Therapeutics lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Gain Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at