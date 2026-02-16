Gakken hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Gakken hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 9,74 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gakken noch ein Gewinn pro Aktie von 19,35 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,72 Milliarden JPY – ein Plus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gakken 45,94 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at