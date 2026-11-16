Gakken mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gakken lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Gakken hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,91 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 20,28 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 54,44 Milliarden JPY – ein Plus von 3,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gakken 52,38 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Gakken hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 81,79 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 86,02 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 210,38 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Gakken 199,12 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at