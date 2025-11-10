Gakken: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gakken hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,38 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 47,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 86,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 52,99 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 199,12 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 185,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at