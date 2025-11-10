|
10.11.2025 06:31:29
Gakken: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Gakken hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 20,28 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,38 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 47,42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 86,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 52,99 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 199,12 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 185,57 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Wall Street startet höher -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street beginnt die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.