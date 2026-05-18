Gakken: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Gakken präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 40,57 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 38,71 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 52,90 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56,16 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at