GAKKYUSHA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GAKKYUSHA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 15,72 JPY. Im letzten Jahr hatte GAKKYUSHA einen Gewinn von 12,18 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,88 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,68 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 167,98 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei GAKKYUSHA ein Gewinn pro Aktie von 171,54 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 13,20 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte GAKKYUSHA 12,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at