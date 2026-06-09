GAKUJO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GAKUJO äußerte sich am 08.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,13 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GAKUJO 47,21 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,47 Prozent auf 3,25 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at