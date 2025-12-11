GAKUJO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GAKUJO lud am 08.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 83,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 77,45 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 139,97 JPY. Im Vorjahr hatte GAKUJO 160,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,02 Milliarden JPY, während im Vorjahr 10,73 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

