GAKUJO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GAKUJO hat sich am 09.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 31,80 JPY gegenüber -13,360 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,37 Milliarden JPY – eine Minderung von 5,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,45 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at