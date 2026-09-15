GAKUJO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GAKUJO äußerte sich am 14.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 35,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GAKUJO 22,89 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 3,06 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at