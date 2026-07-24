Gala Global Products: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Gala Global Products hat am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,380 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at