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01.06.2026 06:31:29
Gala Global Products: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Gala Global Products veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,80 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gala Global Products ein EPS von -1,090 INR in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,300 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Gala Global Products ein Ergebnis je Aktie von -0,820 INR vermeldet.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 56,07 Prozent auf 417,83 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 183,54 Millionen INR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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