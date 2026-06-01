Gala Global Products: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gala Global Products veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,80 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gala Global Products ein EPS von -1,090 INR in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,300 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Gala Global Products ein Ergebnis je Aktie von -0,820 INR vermeldet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 56,07 Prozent auf 417,83 Millionen INR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 183,54 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at