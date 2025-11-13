Gala Precision Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Gala Precision Engineering lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 6,62 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gala Precision Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 3,95 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Gala Precision Engineering im vergangenen Quartal 714,1 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gala Precision Engineering 512,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at