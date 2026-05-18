GALA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GALA hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,47 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,140 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 535,6 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 473,2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at