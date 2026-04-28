GALA Aktie
WKN: 941072 / ISIN: JP3233700008
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28.04.2026 13:03:20
Gala shooting suspect charged with attempt to murder Trump
A suspect in the shooting at the White House Correspondents' Dinner made his first court appearance. Meanwhile, Britain's King Charles III arrived in the US after a security review cleared the planned trip.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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