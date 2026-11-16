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16.11.2026 06:31:29
GALA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GALA hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,83 JPY gegenüber -1,850 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,64 Prozent auf 723,5 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel hatte GALA 837,7 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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