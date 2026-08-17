GALA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GALA hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

GALA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,31 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,520 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 818,9 Millionen JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 670,9 Millionen JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at