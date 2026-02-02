Galada Finance: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Galada Finance hat am 31.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,35 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Galada Finance 0,110 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 7,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at