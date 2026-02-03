Galada Power Telecommunication stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Galada Power Telecommunication ließ sich am 02.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galada Power Telecommunication die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Galada Power Telecommunication ein Ergebnis je Aktie von -0,280 INR vermeldet.

Redaktion finanzen.at