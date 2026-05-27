Galantas Gold präsentierte Quartalsergebnisse

Galantas Gold hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Galantas Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at