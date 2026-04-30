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30.04.2026 06:31:29
Galantas Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Galantas Gold hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Galantas Gold ein EPS von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Galantas Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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