Galapagos: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Galapagos gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,03 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Galapagos -1,600 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,1 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 81,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at