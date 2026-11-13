Galapagos legte Quartalsergebnis vor

Galapagos hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,04 EUR. Ein Jahr zuvor waren -3,070 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,6 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 89,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at