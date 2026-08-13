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13.08.2026 06:31:29
Galapagos NV (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Galapagos NV (spons ADRs) hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,810 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 80,96 Prozent auf 14,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Galapagos NV (spons ADRs) 74,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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