26.02.2026 06:31:29
Galapagos NV (spons ADRs) gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Galapagos NV (spons ADRs) hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 13,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Galapagos NV (spons ADRs) 0,410 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 1,05 Milliarden USD gegenüber 80,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,50 USD. Im letzten Jahr hatte Galapagos NV (spons ADRs) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,26 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 298,17 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
