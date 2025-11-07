Galapagos öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Galapagos hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,770 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Galapagos hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,2 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 59,9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at