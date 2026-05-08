Galapagos präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Galapagos stellte am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,330 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 91,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 75,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at