Galata Investment Company AD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Galata Investment Company AD ließ sich am 01.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galata Investment Company AD die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Galata Investment Company AD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at