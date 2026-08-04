|
04.08.2026 06:31:29
Galata Investment Company AD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Galata Investment Company AD ließ sich am 01.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Galata Investment Company AD die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Galata Investment Company AD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!