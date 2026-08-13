Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 70,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,65 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,30 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,050 TRY gegenüber -0,250 TRY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 87,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,03 Milliarden TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 20,67 Milliarden TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at