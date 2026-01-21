Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar hat am 19.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar im vergangenen Quartal 5,11 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 99,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar 2,56 Milliarden TRY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at