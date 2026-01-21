|
21.01.2026 06:31:28
Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar hat am 19.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Auf der Umsatzseite hat Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar im vergangenen Quartal 5,11 Milliarden TRY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 99,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar 2,56 Milliarden TRY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!